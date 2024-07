US-Anleihen: Kursgewinne vor US-Zinsentscheidung

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch vor den geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg um 0,20 Prozent auf 112,22 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere betrug 4,10 Prozent.

Die Anleger am Devisenmarkt warten auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank, die um 20 Uhr veröffentlicht werden. Die Fed wird zwar voraussichtlich ihre Leitzinsen bestätigen. Mit Spannung wird an den Finanzmärkten allerdings auf mögliche Signale für Senkungen im weiteren Jahresverlauf gewartet.

Mittlerweile wird an den Finanzmärkten mit zwei Maßnahmen in diesem Jahr gerechnet. Experten verweisen auf die nachlassende Inflation und einen sich abkühlenden Arbeitsmarkt. So hat sich laut Daten des privaten Arbeitsmarktdienstleisters ADP der Beschäftigungsaufbau im Juli verlangsamt. Die Beschäftigungsentwicklung fiel schwächer als von Volkswirten erwartet aus. Der monatliche Arbeitsmarktbericht der US-Regierung wird am Freitag veröffentlicht./jsl/he