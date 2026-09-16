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US-Anleihen: Kursgewinne vor US-Zinsentscheidung

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) stieg am Mittwoch um 0,25 Prozent auf 106,20 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe fiel auf 4,96 Prozent.

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Die Anleiherenditen setzen so ihren jüngsten Höhenflug nicht fort. Am Dienstag hatte die Rendite mit 5,039 Prozent den höchsten Stand seit 2007 erreicht. Gestützt wurden die Kurse durch die gesunkenen Ölpreise. Damit wurden Inflationserwartungen an den Finanzmärkten nicht weiter geschürt. Die Hoffnung auf eine schnelle Inbetriebnahme einer wichtigen Ölpipeline in Saudi-Arabien hat die Ölpreise belastet.

Die Anleger warten auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed, die am Abend veröffentlicht wird. Auf der dritten Zinssitzung der US-Notenbank Fed unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh erwarten viele Analysten, dass er erstmals die Leitzinsen anheben könnte. Auch an den Finanzmärkten wird angesichts der hohen Inflation überwiegend eine Erhöhung der Zinsspanne um 0,25 Prozentpunkte erwartet. Sie würde dann bei 3,75 bis 4,00 Prozent liegen.

Daten zu den Einzelhandelsumsätzen bewegten den Anleihemarkt kaum. Die Umsätze im US-Einzelhandel sind im August stärker gestiegen als erwartet. "Die deutlich erhöhten Benzin- und Dieselpreise haben einen großen Beitrag zu dem nominalen Plus geliefert, was aber eher kritisch zu sehen ist", kommentierte Helaba-Analyst Ralf Umlauf. "Alles in allem wurden die Konsensschätzungen klar übertroffen." Damit sollten Zweifel an der erwarteten Zinserhöhung seitens der Fed nicht geschürt werden./jsl/nas

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