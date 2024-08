US-Anleihen: Kursverluste - Beruhigung an den Märkten

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch erneut nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) sank um 0,32 Prozent auf 113,52 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere stieg auf 3,94 Prozent.

Die anhaltende Erholung an den Aktienmärkten belastete die US-Bonds. Auch an den US-Aktienmärkten hielt die Stimmungsverbesserung nach den Turbulenzen am Montag an. Die als sicher geltenden Anleihen waren daher weniger gefragt.

Auch Aussagen aus der japanischen Notenbank beruhigten die Märkte. Notenbankvize Shinichi Uchida hatte, dass es vorerst keine weiteren Zinserhöhungen geben werde. Die Notenbank werde "ihren Leitzins nicht erhöhen, wenn die Finanz- und Kapitalmärkte instabil sind".

Am Aktienmarkt in Tokio waren die Kursbewegungen am Montag und Dienstag besonders heftig gewesen./jsl/zb