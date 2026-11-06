DAX 25.820 -1,9%ESt50 6.170 -1,0%MSCI World 4.760 -3,3%Top 10 Crypto 10,00 +0,7%Nas 24.581 +1,1%Bitcoin 67.998 +0,6%Euro 1,1147 -0,6%Öl 97,7 -0,6%Gold 4.059 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

US-Anleihen: Kursverluste - Börsenerholung belastet

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Freitag angesichts einer Erholung an den Aktienmärkten gefallen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatspapiere (T-Note-Future) fiel um 0,17 Prozent auf 107,16 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe stieg auf 4,85 Prozent.

Werbung

Die Erholung der Aktienmärkte und insbesondere die des gebeutelten Tech-Sektor am Freitag belastete die Anleihen. Im Vergleich zum Wochenstart legten die Anleihekurse aber zu. Der Kursrutsch an den US-Aktienmärkten im Zuge des Ausverkaufs im KI- und Halbleitersektor hatte an den vergangenen Tagen für Verunsicherung gesorgt und die Anleihekurse gestützt. Dazu trug auch der Wahlsieg der Demokraten bei den Zwischenwahlen bei.

Der US-Arbeitsmarkt hatte sich im Oktober überraschend robust entwickelt. Die Beschäftigung stieg deutlich, die Arbeitslosenquote ging zurück und die Stundenlöhne stiegen so stark wie seit Jahresbeginn nicht mehr. Im September hatte der Arbeitsmarktbericht noch enttäuscht.

An den Finanzmärkten wird nach den robusten Arbeitsmarktdaten überwiegend mit einer Leitzinserhöhung durch die US-Notenbank Fed im Dezember gerechnet.

Werbung

"Die Zinserwartungen sind wegen der aufkommenden Verunsicherung vor allem bei Tech-Aktien zuletzt deutlich gedämpft worden", kommentierte Experte Ralf Umlauf von der Landesbank Helaba. "Dies könnte sich nun wieder umkehren." In der vergangenen Woche hatte die Fed den Leitzins unverändert gelassen./jsl/mis

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.