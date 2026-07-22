US-Anleihen: Kursverluste - Erneut gestiegene Ölpreise belasten

22.07.26 17:18 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch belastet durch gestiegene Ölpreise nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) fiel um 0,19 Prozent auf 108,44 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen stieg auf 4,65 Prozent.

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Belastet wurden die Anleihen erneut durch die anhaltenden kriegerischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten und die gestiegenen Rohölpreise. Das US-Militär hat nach eigenen Angaben erneut militärische Ziele im Iran angegriffen. Damit sollten die Möglichkeiten des Landes geschwächt werden, Handelsschiffe in der für den Ölhandel wichtigen Straße von Hormus anzugreifen, teilte das für die Region zuständige US-Kommando Centcom auf der Plattform X mit. Es ist die elfte Nacht in Folge, in der die USA die Islamische Republik angriffen.

US-Präsident Donald Trump verschärfte unterdessen seine Rhetorik: Die Vereinigten Staaten werden demnach künftig jedes Mal eine Brücke oder ein Kraftwerk im Iran "bombardieren und zerstören", wenn die Islamische Republik ein Schiff in der Straße von Hormus beschießt. Dabei würden auch andere zivile Infrastrukturobjekte in der Nähe ins Visier genommen werden, teilte er auf seiner Plattform Truth Social mit. Eine Entspannung ist also nicht in Sicht.

Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Notenbank Fed im späteren Jahresverlauf ihre Leitzinsen anheben wird. Wichtige Konjunkturdaten wurden im Tagesverlauf nicht veröffentlicht./jsl/he