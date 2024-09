US-Anleihen: Kursverluste - Robuste Arbeitsmarktdaten belasten

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Anleihen haben am Donnerstag etwas nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) sank um 0,24 Prozent auf 114,80 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere betrug 3,73 Prozent.

Seit der Leitzinssenkung der US-Notenbank Fed am Mittwochabend haben die Anleihen nachgegeben. Die Fed hat eine größere Zinssenkung um 0,50 Prozentpunkte beschlossen. Die Kurse profitierten nur kurzzeitig. Die Ausschläge am deutschen Anleihemarkt fielen gering aus, da Notenbankchef Jerome Powell es vermieden hatte, für die Zukunft ein schnelles Senkungstempo zu signalisieren. Die neuen Projektionen deuten für dieses Jahr noch zwei weitere Zinssenkungen in den USA um insgesamt 0,50 Prozentpunkte an.

Zudem sind am Nachmittag Daten vom US-Arbeitsmarkt besser als erwartet ausgefallen. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe waren zuletzt merklich gefallen. Volkswirte hatten mit einem weitgehend stabilen Wert gerechnet. Zuletzt hatten bereits eher enttäuschenden Daten die Sorge vor einer merklichen Abkühlung am Arbeitsmarkt geschürt. Die Daten belasteten die Kurse./jsl/nas