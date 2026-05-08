US-Anleihen: Kursverluste - Steigende Ölpreise belasten

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Montag angesichts steigender Ölpreise nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) fiel um 0,23 Prozent auf 110,50 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen lag bei 4,40 Prozent.

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Eine Öffnung der Straße von Hormus ist nicht in Sicht. US-Präsident Donald Trump bezeichnete die jüngste Antwort des Irans auf den US-Vorschlag für eine diplomatische Lösung als "völlig inakzeptabel". Er stieß weitere Drohungen gegen die Islamische Republik aus.

Der Iran zeigte sich davon unbeeindruckt und stellte seinerseits Forderungen. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu will den Krieg so lange fortführen, bis wichtige Fragen zum iranischen Atomprogramm geklärt sind.

Der Ölpreis stieg angesichts dieser Äußerungen wieder an und belastete die Anleihekurse. Schließlich wird so die Erwartung gedämpft, dass die US-Notenbank ihre Leitzinsen bald senken könnte. Weitere Hinweise auf die künftige Geldpolitik dürften die am Dienstag anstehenden Verbraucherpreise geben./jsl/he