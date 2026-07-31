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US-Anleihen: Kursverluste - Steigende Ölpreise belasten

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Freitag belastet durch gestiegene Ölpreise nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) fiel um 0,46 Prozent auf 108,05 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen stieg auf 4,73 Prozent.

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Die Rohölpreise legten nach anfänglichen Abschlägen wieder zu. Im Nahen Osten spitzte sich die Lage wieder zu. Die kuwaitischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben iranische Drohnen abgefangen. Sie sollen auf militärische und andere wichtige Einrichtungen gerichtet gewesen sein, so eine Mitteilung des Verteidigungsministeriums. Dies belastete die Anleihekurse. Durch die gestiegenen Rohölpreise sind die Inflationserwartungen wieder gestiegen, was die Wahrscheinlichkeit für Leitzinsanhebungen durch die US-Notenbank Fed erhöht./jsl/he