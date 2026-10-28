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US-Anleihen: Kursverluste vor US-Zinsentscheidung

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Anleihen haben am Mittwoch nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) sank um 0,24 Prozent auf 105,80 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe stieg auf 5,03 Prozent.

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Im Fokus der Anleger steht am Abend die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed und die Pressekonferenz des Vorsitzenden Kevin Warsh. Es wird keine Zinserhöhung erwartet. Ökonomen gehen jedoch überwiegend von einer entsprechenden Maßnahme im Dezember aus. Warsh dürfte jedoch seiner Linie treu bleiben und wenig Hinweise für das weitere Vorgehen geben.

Belastet wurden die Kurse durch die im Tagesverlauf merklich gestiegenen Ölpreise. Inflationserwartungen wurden so erneut geschürt. In Israel zeichnet sich nach der Parlamentswahl eine schwierige Regierungsbildung ab. Weder der bisherige Ministerpräsident Benjamin Netanjahu noch die oppositionellen Kräfte erreichten eine absolute Mehrheit im Parlament.

Die USA haben einem Bericht des "Wall Street Journal" zufolge mehrere Staaten am Persischen Golf aufgefordert, sich auf einen Militäreinsatz gegen den Iran nach den US-Zwischenwahlen vorzubereiten. Die Zeitung berief sich auf nicht namentlich genannte Personen, die über die Gespräche informiert worden seien./jsl/he

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