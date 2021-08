US-Anleihen legen deutlich zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Freitag ihre Anfangsgewinne deutlich ausgebaut. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg um 0,36 Prozent auf 133,94 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen betrug 1,30 Prozent.

Die Rekordjagd an führenden Aktienmärkten ist kurz vor dem Wochenende etwas ins Stocken geraten. Die jüngste Entwicklung der Corona-Krise in China mit der Schließung wichtiger Container-Terminals für den internationalen Seehandel dämpfte an den Märkten die Risikofreude der Investoren, während festverzinsliche Papiere etwas Auftrieb erhielten.

Im Handelsverlauf gaben dann Konjunkturdaten aus den USA dem Anleihenmarkt einen ordentlichen Schub. Das Konsumklima hat sich im August überraschend und deutlich eingetrübt. Der von der Universität Michigan erhobene Index für die Verbraucherstimmung fiel sogar auf den niedrigsten Stand seit dem Jahr 2011. Analysten hatten mit einem unveränderten Wert gerechnet.

Die Verbraucher fürchteten, dass sich die wirtschaftliche Entwicklung in den kommenden Monaten verlangsamen könnte, begründete die Universität den Rückgang. Die Hoffnung auf eine Abschwächung der Pandemie sei enttäuscht worden./la/he