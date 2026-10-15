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US-Anleihen legen deutlich zu - Flucht in sichere Anlegehäfen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Donnerstag kräftig gestiegen. An den Finanzmärkten zeigten sich Investoren besorgt über teilweise deutliche Kursverluste bei Technologiewerten, insbesondere aus dem KI-Bereich, und suchten verstärkt sichere Anlegehäfen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) legte um 0,91 Prozent auf 105,83 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe fiel im Gegenzug um 0,13 Prozentpunkte auf 5,05 Prozent.

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Im Tagesverlauf bestimmten Kursverluste bei Technologiewerten das Geschehen an den Finanzmärkten. Analysten der Dekabank sprachen von einem "Ausverkauf bei US-Technologiewerten". Besonders betroffen ist der KI-Sektor, nachdem eine überraschend hohe Inflation in den USA die Spekulation auf steigende Zinsen verstärkt hatte. Die Aussicht auf steigende Kreditkosten schürte bei Anlegern die Sorge über die Zukunft von Unternehmen aus dem KI-Sektor, die wegen teurer Investitionen hoch verschuldet sind.

Auch am Nachmittag machten die Anleger einen Bogen um Tech-Werte und setzten verstärkt auf vergleichsweise sichere Anlagen wie US-Staatsanleihen. Vor diesem Hintergrund haben auch besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten die Kurse der Papiere nicht belasten können. Regionale Stimmungsbarometer der Industrie deuten weiter auf ein klares Wachstum hin und die Umsätze im amerikanischen Einzelhandel sind stärker als erwartet gestiegen./jkr/he

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