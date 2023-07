US-Anleihen legen im frühen Handel etwas zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Montag zu Handelsbeginn geringfügig gestiegen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg im frühen Handel um 0,06 Prozent auf 111,41 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Anleihen fiel im Gegenzug auf 3,96 Prozent.

Der Handel bewegte sich zunächst in einer engen Spanne. Am Nachmittag wird lediglich der regionale Einkaufsmanagerindex für Chicago veröffentlicht. Im weiteren Wochenverlauf steht jedoch eine Reihe von wichtigen Konjunkturdaten auf dem Kalender. So werden der viel beachtete Einkaufsmanagerindex ISM und der monatliche Arbeitsmarktbericht veröffentlicht.

Die Daten könnten Hinweise auf das weitere Vorgehen der US-Notenbank Fed geben. Am vergangenen Mittwoch hatte sie die Zinsen angehoben, den künftigen Kurs aber offen gelassen. Ein Ende der Zinserhöhungen wird von Ökonomen nicht ausgeschlossen./jsl/bgf/jha/