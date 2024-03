US-Anleihen legen leicht zu

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Dienstag mit leichten Kursaufschlägen in den Handel gegangen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg zu Handelsbeginn um 0,07 Prozent auf 110,59 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere betrug ähnlich wie am Vortag 4,25 Prozent.

Am Markt war die Rede von einem ruhigen Handelsauftakt. Konjunkturdaten bewegten zum Start kaum. Die Aufträge langlebiger Güter sind im Februar spürbar gestiegen, allerdings nach einem schwachen Vormonat. Die Zahlen gelten als Richtschnur für die Investitionstätigkeit der Unternehmen.

Im Handelsverlauf werden Daten vom Immobilienmarkt und zur Verbraucherstimmung erwartet. Der Häusermarkt hat sich zuletzt etwas von den immensen Belastungen der Hochzinsphase erholt. Ausschlaggebend sind die zuletzt tendenziell rückläufigen Hypothekenzinsen, die ein Stück weit den erwarteten Leitzinssenkungen durch die US-Zentralbank Fed vorauslaufen./bgf/jsl/mis