US-Anleihen legen leicht zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch etwas zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,18 Prozent auf 113,77 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere fiel auf 3,79 Prozent.

Die Kursbewegungen hielten sich in vergleichsweise engen Grenzen. An den Finanzmärkten warten Anleger auf das Notenbanker-Treffen in Jackson Hole. Sie erhoffen sich Hinweise auf die künftige Geldpolitik in den USA. Bei der Tagung im Bundesstaat Wyoming steht vor allem eine Rede von Notenbankchef Jerome Powell im Mittelpunkt, die am Freitag erwartet wird.

Im Tagesverlauf wurden zudem keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht, an denen sich die Anleger orientieren konnten. Marktbeobachter sprachen von einem eher impulsarmen Handel. Auch eine mögliche Abwärtsrevision beim Stellenzuwachs in der US-Wirtschaft konnte die Kurse am US-Anleihemarkt nur wenig bewegen./jkr/he