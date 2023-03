US-Anleihen legen nach jüngster Schwäche wieder zu

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Freitag im späten Handel gestiegen. Nach den Verlusten im Verlauf der Woche sprachen Marktbeobachter von einer Gegenbewegung kurz vor dem Wochenende. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) legte um 0,48 Prozent auf 110,62 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere fiel im Gegenzug auf 3,97 Prozent. Besser als erwartet ausgefallene Daten zur Stimmung im US-Servicesektor im Februar belasteten die Notierungen nicht.

Bis zum Donnerstag hatte die Spekulation auf weiter steigende Leitzinsen in den USA den Renditen Auftrieb verliehen. Am Donnerstag war sie bei zehnjährigen Staatspapieren noch auf über 4,00 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit November gestiegen. Zuletzt zeigten wöchentliche Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe einen weiter boomenden Arbeitsmarkt, was der US-Notenbank Fed mehr Spielraum für Zinserhöhungen liefert.