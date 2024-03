US-Anleihen legen noch etwas zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch die anfänglichen Gewinne im Verlauf des Handels noch etwas ausgebaut. Sie knüpften damit an die moderaten Kursaufschläge vom Vortag an. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg im späten Handel um 0,23 Prozent auf 110,89 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere gab auf 4,20 Prozent nach. Nicht zuletzt wegen des Fehlens marktbewegender Konjunkturdaten hielten sich die Bewegungen am Bondmarkt in Grenzen./bek/he