US-Anleihen legen vor US-Zinsentscheid etwas zu

Heute im Fokus

EFSA hat Studie zu umstrittenem Unkrautvernichter Glyphosat veröffentlicht. AT&T schlägt Erwartungen. Stellantis bekräftigt Margenausblick. Deutsche-Bank-Tochter DWS zieht mehr Kundengelder an. VW-Tochter TRATON wird für 2023 etwas optimistischer. Coca-Cola zieht Wachstumsprognose an. Samsung will in Deutschland eine Million Falt-Smartphones veräußern.