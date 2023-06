US-Anleihen legen zu

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Dienstag im späten Handel gestiegen. Nach dem landesweiten Feiertag am Montag lag der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) verglichen mit Freitag mit 0,28 Prozent im Plus bei 113,36 Punkten. Die Rendite für zehnjährige Treasuries ging auf 3,73 Prozent zurück.

Zahlen vom Immobilienmarkt fielen sehr robust aus. Die Baubeginne stiegen von April auf Mai ungewöhnlich stark um 21,7 Prozent. Die Baugenehmigungen, die den Beginnen zeitlich vorauslaufen, erhöhten sich ebenfalls deutlich. Die Daten bestätigen, dass sich die Lage am amerikanischen Häusermarkt zuletzt etwas stabilisiert hat, nachdem die stark gestiegenen Zinsen und die hohen Baukosten lange Zeit erheblich belastet hatten./bek/nas