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US-Anleihen legen zu - Fallende Ölpreise geben Auftrieb

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Montag gefallen. Ein weiterer Rückgang der Ölpreise dämpfte Inflationssorgen, was die Nachfrage nach Staatspapieren verstärkte. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) stieg um 0,21 Prozent auf 106,05 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe fiel auf 4,96 Prozent.

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Am US-Anleihemarkt zeigte damit zu Beginn der Woche eine Gegenbewegung, nachdem die Renditen am Freitag in der Erwartung auf weiter steigende Leitzinsen noch angezogen hatten. Nach Einschätzung von Analysten der Dekabank setzt der Markt Hoffnungen auf die Verhandlungen zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping. Wenige Tage vor dem geplanten Gipfeltreffen bestehe die Hoffnung, dass China sein diplomatisches Gewicht für eine Lösung des Konflikts im Nahen Osten einsetzen könnte.

Außerdem zeigte sich Trump offen für ein Treffen mit Irans Präsident Massud Peseschkian am Rande der UN-Generaldebatte. Mit der Hoffnung auf Fortschritte bei den Bemühungen für ein Ende des Iran-Kriegs sind die Ölpreise am Montag gesunken, was die Spekulation auf eine weitere Zinserhöhung in den USA im Kampf gegen die erhöhte Inflation dämpfte./jkr/mis

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