US-Anleihen legen zu Handelsbeginn zu

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Mittwoch im frühen Handel gestiegen. Im Gegenzug fielen die Renditen. Die Risikofreude an den Aktienmärkten hat nach mauen Konjunkturdaten wieder etwas nachgelassen.

Am Vortag hatten schwächer als erwartet ausgefallene Bau- und Verbraucherzahlen auf die Stimmung gedrückt. Ängste vor einer Rezession rücken somit wieder in den Vordergrund, was Anleger eher zu als sicher geltenden Staatsanleihen greifen lässt.

Die Kurse der zweijährigen Anleihen stiegen um 2/32 Punkte auf 100 16/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,22 Prozent. Fünfjährige Papiere legten 5/32 Punkte auf 100 30/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 2,17 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen stiegen um 8/32 Punkte auf 101 31/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,39 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren kletterten 8/32 Punkte auf 102 25/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,86 Prozent./elm/bgf/jha/