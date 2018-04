US-Anleihen legen zu - Zehnjahresrendite wieder unter 3 Prozent

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Donnerstag zugelegt. Entsprechend fand der Höhenflug der Renditen für die festverzinslichen Wertpapiere erst einmal ein Ende - die Rendite für Papiere mit 10 Jahren Laufzeit fiel wieder unter die viel beachtete 3-Prozent-Marke, die sie jüngst erstmals seit mehr als vier Jahren geknackt hatte. Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung, nachdem die Kurse in den vergangenen Handelstagen stark gefallen und die Renditen im Gegenzug kräftig gestiegen waren - gute US-Konjunkturdaten belasteten die Notierungen nicht.

Zweijährige Anleihen stagnieren bei 99 25/32 Punkten und rentierten mit 2,49 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen um 2/32 Punkte auf 99 21/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,82 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen gewannen 8/32 Punkte auf 97 30/32 Punkte und rentierten mit 2,99 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren legten um 18/32 Punkte auf 96 19/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 3,18 Prozent./gl/he