US-Anleihen legen zum Start leicht zu

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Freitag zu Handelsbeginn im Kurs leicht gestiegen. Die insgesamt trübe Stimmung an den Aktienmärkten lockte Anleger in als sicher empfundene Wertpapiere. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg zum Start um 0,20 Prozent auf 107,75 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere fiel auf 4,57 Prozent.

Nachdem die Kapitalmarktzinsen lange Zeit deutlich gestiegen waren, sind sie in den vergangenen Wochen tendenziell gefallen. Ausschlaggebend ist eine zunehmende Konjunkturskepsis, die auf den Zinserwartungen lastet. An den Märkten wird keine weitere Straffung durch die US-Notenbank Fed erwartet.

Ungeachtet dessen hatte US-Notenbankchef Jerome Powell am Vortag die Möglichkeit zusätzlicher Zinsanhebungen ins Spiel gebracht. Man gehe vorsichtig vor, werde aber mit weiteren Straffungen nicht zögern, falls diese zur Einhegung der Inflation erforderlich seien. Ähnliche Bemerkungen hatte Powell allerdings schon nach dem jüngsten Zinsentscheid Anfang November getätigt.

An Konjunkturdaten steht vor dem Wochenende die Konsumstimmung der US-Verbraucher auf dem Programm. Die Uni Michigan präsentiert die Ergebnisse zu ihrer regelmäßigen Umfrage. Enthalten darin sind auch die Inflationserwartungen der Konsumenten, die für die Geldpolitik der Federal Reserve von Bedeutung sind.

