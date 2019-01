US-Anleihen leicht im Minus

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Dienstag im Handelsverlauf moderate Einbußen hinnehmen müssen. Marktbeobachter sprachen von einem insgesamt eher impulsarmen Handel am US-Rentenmarkt.

Zweijährige Anleihen fielen um 2/32 Punkte auf 99 27/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,59 Prozent. Fünfjährige Anleihen verloren 5/32 Punkte auf 100 8/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,57 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen gaben um 5/32 Punkte auf 103 16/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,72 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren sanken um 4/32 Punkte auf 107 15/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,99 Prozent./edh/he