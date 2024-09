US-Anleihen: Leichte Kursgewinne

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag etwas zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,16 Prozent auf 115,23 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere fiel auf 3,66 Prozent.

Dem Markt fehlte es an klaren Impulsen. Es wurden in den USA keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. Mit Spannung erwartet werden die Zahlen zu den Verbraucherpreisen in den USA, die am Mittwoch auf dem Kalender stehen. Die Daten werden stark beachtet, da sie Hinweise auf die Geldpolitik der US-Notenbank geben könnte. In der kommenden Woche wird eine Zinssenkung erwartet. Das Ausmaß ist jedoch noch unklar./jsl/nas