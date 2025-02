NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Montag etwas zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,09 Prozent auf 109,78 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Anleihen fiel auf 4,41 Prozent.

Die Anleihen knüpften so an ihre Gewinne vom Freitag an. Dem Markt fehlte es ansonsten an klaren Impulsen. Es wurden keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht./jsl/he