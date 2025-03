US-Anleihen: Leichte Kursgewinne

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Freitag etwas zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,11 Prozent auf 110,92 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Anleihen fiel auf 4,26 Prozent.

Ein wenig gestützt wurden die Anleihen durch einen etwas schwächer als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktbericht. So ist die Beschäftigtenzahl weniger gestiegen als erwartet und die Arbeitslosenquote legte überraschend etwas zu. Die Entlassungen von Staatsangestellten durch das von Elon Musk geführte "Department of Government Efficiency" (DOGE) sind in die Daten noch nicht eingegangen.

"Die von uns erwartete Gegenbewegung auf einen wegen schlechten Wetters geringen Stellenaufbau im Januar ist ausgeblieben", kommentierte Dirk Chlench, Analyst der LBBW. Der Stellenaufbau sei insgesamt enttäuschend ausgefallen. "Wir sehen die US-Wirtschaft zwar nicht in eine Rezession abgleiten, aber der Arbeitsmarktbericht für Februar dürfte die Marktteilnehmer nicht davon abhaltend, weiter darauf zu spekulieren."

Für die US-Notenbank Fed dürfte die Arbeit nicht leichter werden. Sie hatte zuletzt keine Zinssenkung signalisiert. Der Arbeitsmarkt dürfte sich nach Einschätzung der Commerzbank-Experten weiter abschwächen. Gleichzeitig steige aber der Inflationsdruck, nicht zuletzt durch die Zollpolitik der US-Regierung. "Die Fed wird daher abwarten, wie diese Einflüsse auf den Arbeitsmarkt wirken", schreibt die Experten der Commerzbank. "Eine rasche Zinssenkung steht nicht auf dem Programm."

Für Verunsicherung sorgt weiter die Zoll- und Außenpolitik von US-Präsident Donald Trump. Seine Entscheidung, die Zölle im Handelskonflikt zwischen Kanada und Mexiko auszusetzen, stützte die Ölpreise etwas. Für alle Einfuhren aus Mexiko und Kanada, die unter das nordamerikanische Freihandelsabkommen USMCA fallen, sollen demnach bis zum 2. April keine Strafabgaben gelten./jsl/ngu