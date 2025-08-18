DAX24.423 +0,5%ESt505.483 +0,9%Top 10 Crypto15,47 -2,9%Dow44.882 -0,1%Nas21.321 -1,4%Bitcoin97.338 -2,4%Euro1,1657 -0,1%Öl65,79 -1,0%Gold3.318 -0,4%
US-Anleihen: Leichte Kursgewinne

19.08.25 17:56 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag etwas zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,17 Prozent auf 111,70 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe fiel auf 4,31 Prozent.

Die Blicke an den Finanzmärkten bleiben auf den Ukraine-Krieg gerichtet. Nach dem Gipfel in Washington strebt US-Präsident Donald Trump nun ein Zweiertreffen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit Kremlchef Wladimir Putin an. "Das gestrige Treffen im Weißen Haus mit Selenskyj und europäischen Staats- und Regierungschefs hat zwar noch keinen Durchbruch für einen Waffenstillstand gebracht, aber die Markthoffnungen bleiben angesichts der fortgesetzten diplomatischen Bemühungen hoch", kommentierte Commerzbank-Anleiheexperte Christoph Rieger.

Die Märkte warten auf das Notenbanker Treffen in Jackson Hole, das am Donnerstag beginnt. US-Notenbankchef Jerome Powell dürfte zwar auf die Arbeitsmarktdaten vom Juli sowie auf die Revisionen älterer Jobdaten als Argumente für einen Richtungswechsel hinweisen, aber weiter die Unsicherheit mit Blick auf die Inflation betonen, schreiben die Experten der Dekabank. Damit bleibe die Hürde für eine große Leitzinssenkung am 17. September um 0,5 Prozentpunkte hoch./jsl/he