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US-Anleihen: Leichte Kursgewinne - Hoffen auf Waffenstillstand

06.04.26 18:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Montag nach dem langen Osterwochenende etwas zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) stieg um 0,07 Prozent auf 110,83 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen fiel auf 4,33 Prozent.

Experten verwiesen auf Hoffnungen auf einen Waffenstillstand im Iran-Krieg. Dies habe die Anleihen etwas unterstützt. Der Nachrichtenagentur IRNA zufolge lehnt Teheran dies aber ab. Iran verlange ein dauerhaftes Kriegsende, hieß es./he