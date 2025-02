US-Anleihen: Leichte Kursgewinne - Zollpolitik bleibt im Fokus

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Dienstag leicht gestiegen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) legte um 0,07 Prozent auf 109,03 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Anleihen fiel auf 4,53 Prozent.

Die Lage an den Märkten hat sich etwas entspannt, nachdem US-Präsident Donald Trump die Zölle auf Waren aus Mexiko und Kanada am Montagabend vorerst ausgesetzt hat. Die Zölle mit China bleiben jedoch in Kraft. China hat daher selber Zölle erhoben. Marktbeobachter sprachen wegen des Zollstreits von einer weiter anhaltenden Verunsicherung an den Märkten. Gegenüber der EU hat Trump noch keine Zölle beschlossen, aber deutlich gemacht, dass welche kommen werden.

Die am Nachmittag veröffentlichten Konjunkturdaten aus den USA bewegten den Markt kaum. Der Auftragseingang der Industrie ist im Dezember etwas stärker als erwartet gefallen. Am Arbeitsmarkt ist die Zahl der offenen Stellen im Dezember stärker als erwartet gesunken. Dies deutet auf einen etwas schwächeren Arbeitsmarkt hin./jsl/he