US-Anleihen: Leichte Kursgewinne zum Start

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Freitag mit leichten Kursgewinnen in den Handel gegangen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg zu Handelsbeginn um 0,08 Prozent auf 111,41 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere fiel im Gegenzug leicht auf 4,12 Prozent.

Konjunkturdaten überraschten zu Handelsbeginn positiv. Die Konsumausgaben der privaten Haushalte erhöhten sich im Dezember etwas deutlicher als erwartet. Der Preisauftrieb, gemessen an der Kernkomponente des PCE-Preisindex, ging etwas deutlicher zurück als erwartet. Der PCE-Index wird von der US-Zentralbank Fed besonders beachtet.

In der kommenden Woche trifft sich der geldpolitische Ausschuss der Fed zu seiner Zinssitzung. An der grundsätzlichen Ausrichtung dürfte sich nur wenig ändern. Allerdings wird die Frage nach Zeitpunkt und Ausmaß künftiger Zinssenkungen von hohem Interesse sein. Die rückläufige Inflation könnte den Währungshütern etwas Spielraum dafür geben./bgf/la/jha/