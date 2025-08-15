DAX24.302 -0,2%ESt505.431 -0,3%Top 10 Crypto15,91 -0,6%Dow44.931 ±-0,0%Nas21.591 -0,2%Bitcoin99.727 -0,6%Euro1,1662 -0,4%Öl66,14 ±0,0%Gold3.333 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 TUI TUAG50 Siemens Energy ENER6Y UnitedHealth 869561 BASF BASF11 Bayer BAY001 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Verhandlungen im Blick: DAX schließt etwas tiefer -- Novo Nordisk erhält FDA-Zulassung für Wegovy -- UnitedHealth, Beyond Meat, Dayforce, Broadcom, Palantir, Lilium, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
US-Steuergesetz bringt Rückenwind für grüne Energiewerte: Aktien von Vestas, SMA Solar und Nordex steigen kräftig US-Steuergesetz bringt Rückenwind für grüne Energiewerte: Aktien von Vestas, SMA Solar und Nordex steigen kräftig
Aktien von Rheinmetall, RENK & HENSOLDT ziehen an: Gipfeldiplomatie sorgt für Bewegung Aktien von Rheinmetall, RENK & HENSOLDT ziehen an: Gipfeldiplomatie sorgt für Bewegung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

US-Anleihen: Leichte Kursverluste

18.08.25 17:41 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Montag etwas nachgegeben. Die Anleger schauen auf das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,08 Prozent auf 111,50 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe stieg auf 4,34 Prozent.

Wer­bung

Neben dem Gespräch zwischen Trump und Selenskyj soll es auch ein gemeinsames Treffen mit europäischen Spitzenpolitikern geben. Trump übt Druck auf die Ukraine aus und hält einen Nato-Beitritt des Landes und eine Rückgabe der 2014 von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim für unrealistisch.

Weitere Impulse könnten von dem am Donnerstag beginnenden Notenbanker-Treffen in Jackson Hole ausgehen. Analystin Birgit Henseler von der DZ Bank erwartet, dass der Chef der US-Notenbank, Jerome Powell, auch dieses Jahr die Gelegenheit nutzen wird, um die Märkte auf den geldpolitischen Kurs der Fed vorzubereiten und unerwünschte Überraschungen zu vermeiden. Powell werde wohl eine Leitzinssenkung im September nicht kategorisch ausschließen, zugleich aber dürfte er die Hoffnung auf einen großen Zinsschritt von 0,5 Prozentpunkten nicht befeuern./jsl/he