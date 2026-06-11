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US-Anleihen: Leichte Kursverluste

12.06.26 17:50 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Freitag etwas nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) sank um 0,10 Prozent auf 109,56 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen lag bei 4,48 Prozent.

Die Kurse von US-Anleihen hatte am Vorabend noch merklich zugelegt. Die Hoffnung auf eine Einigung zwischen den USA und dem Iran belastet die Ölpreise. Eine nachhaltige Einigung könnte die Inflationsgefahren dämpfen, was die Anleihekurse stützt. US-Präsident Donald Trump dämpfte allerdings die Zuversicht am Nachmittag und hat dem Iran vorgeworfen, Falschinformationen über mögliche Verabredungen mit den USA zu verbreiten. Die Kurse gaben daraufhin nach.

Die Stimmung der Verbraucher in den USA hat sich im Juni stärker als erwartet aufgehellt. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima stieg laut der am Freitag veröffentlichten ersten Schätzung um 4,1 Punkte auf 48,9 Punkte. Volkswirte hatten lediglich mit einem Anstieg auf 46,0 Punkte erwartet. Die Inflationserwartungen der Verbraucher gingen zurück, blieben aber auf einem hohen Niveau. "Die Verbraucher verspürten aufgrund des Rückgangs der Benzinpreise eine gewisse Entlastung", schrieb Joanne Hsu, Leiterin der Umfrage.

Angesichts der robusten Wirtschaft und dem immer noch hohen Preisdruck wird an den Finanzmärkten erwartet, dass die US-Notenbank Fed im späteren Jahresverlauf die Leitzinsen anheben könnte. Dies belastete tendenziell die Kurse. Die Fed wird am kommenden Mittwoch ihre Zinsentscheidung veröffentlichen. Hier wird noch keine Zinsänderung erwartet. /jsl/men