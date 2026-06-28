DAX24.627 -0,2%Est506.232 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,7000 +1,0%Nas25.644 +1,4%Bitcoin52.284 -0,1%Euro1,1429 +0,4%Öl73,33 +0,3%Gold4.022 -1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Volkswagen (VW) vz. 766403 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Bayer BAY001 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel etwas tiefer -- NBCUniversal plant IPO -- Comcast, Strategy, ServiceNow, SAP, SK hynix, Samsung, Honeywell, TSMC, Tesla, Siemens Energy, DroneShield, SpaceX im Fokus
Top News
Mehrere Verlusttage in Folge für die Siemens Energy-Aktie: Warum der Titel derzeit korrigiert Mehrere Verlusttage in Folge für die Siemens Energy-Aktie: Warum der Titel derzeit korrigiert
Speicherkrise eskaliert wegen KI-Boom: Lenovo rechnet bis 2030 mit hohen Preisen - Aktie bricht ein Speicherkrise eskaliert wegen KI-Boom: Lenovo rechnet bis 2030 mit hohen Preisen - Aktie bricht ein
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

US-Anleihen: Leichte Kursverluste

29.06.26 18:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Montag nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) fiel um 0,09 Prozent auf 110,17 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen stieg im Gegenzug auf 4,38 Prozent.

Die jüngsten Entwicklungen im Nahen Osten wirkten sich nicht auf den Anleihemarkt aus. Nach der erneuten militärischen Eskalation am Persischen Golf hat der Iran einen weiteren Verhandlungstermin mit den USA im Unklaren gelassen. Eine Gesprächsrunde werde stattfinden, "sobald die Voraussetzungen geschaffen sind und Einigkeit über Termin und Veranstaltungsort erzielt wurde", sagte Vizeaußenminister Kasem Gharibabadi laut der iranischen Nachrichtenagentur Isna. Die Anleihekurse wurde durch die am Montag gestiegenen Rohölpreise etwas belastet.

Die Aussicht auf eine Einigung im Iran-Krieg und die fallenden Ölpreise hatten die Anleihekurse in der vergangenen Woche gestützt. Schließlich wurden so die Inflationserwartungen gedämpft und auch die Aussicht auf mögliche Leitzinsanhebungen durch die US-Notenbank (Fed).

Marktbewegende Konjunkturdaten wurden in den USA nicht veröffentlicht. Mit Spannung erwartet wird der am Donnerstag anstehende Arbeitsmarktbericht für Juni./jsl/he