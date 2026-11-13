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US-Anleihen: Leichte Kursverluste

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Freitag erneut nachgegeben. Die Bewegung war jedoch nicht stark wie am Vortag. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatspapiere (T-Note-Future) sank um 0,12 Prozent auf 105,33 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe stieg auf 3,38 Prozent.

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Die zuletzt deutlich gestiegenen Rohölpreise belasteten die Anleihekurse. Am Freitag legten die Ölpreise jedoch nur leicht zu. Die Aussichten auf eine diplomatische Lösung im Iran-Krieg sind zuletzt gesunken. Höhere Ölpreise schüren die Inflationserwartungen. Die jüngste Entspannungsphase am Ölmarkt scheint vorüber. Es gilt mittlerweile als recht sicher, dass die US-Notenbank Fed im Dezember die Leitzinsen anheben wird.

In den USA hat sich der Anstieg der Erzeugerpreise erneut beschleunigt. Das Plus im Jahresvergleich blieb jedoch etwas hinter den Erwartungen zurück. Tendenziell beeinflussen die Erzeugerpreise die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank ihre Geldpolitik ausrichtet. Im Oktober waren die Verbraucherpreise stärker als von Volkswirten erwartet gestiegen./jsl/he

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