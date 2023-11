US-Anleihen: Leichte Kursverluste zum Start

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Donnerstag mit leichten Kursverlusten in den Handel gestartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel zu Handelsbeginn um 0,09 Prozent auf 109,84 Punkte zu. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere betrug wenig verändert 4,31 Prozent.

Preisdaten zeichneten zu Handelsbeginn das bekannte Bild einer rückläufigen Inflation. Der von der US-Zentralbank Fed besonders beachtete Preisindex PCE stieg im Oktober schwächer als in den Monaten zuvor. Allerdings bewegt er sich immer noch deutlich über dem Zielwert der Fed von zwei Prozent. An den Märkten wird dennoch auf erste Zinssenkungen im kommenden Jahr gesetzt, wenn sich die Konjunktur abkühlen und die Inflation weiter sinken dürfte.

Im Handelsverlauf stehen weitere Wirtschaftsdaten auf dem Programm. Veröffentlicht werden ein regionales Stimmungsbarometer aus der Industrie und Zahlen vom Immobilienmarkt./bgf/jkr/jha/