US-Anleihen: Leichte Verluste zum Wochenauftakt

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Montag mit leichten Kursverlusten in die Woche gestartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel zu Handelsbeginn um 0,14 Prozent auf 109,77 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Anleihen betrug 4,28 Prozent.

Der Wochenauftakt am Rentenmarkt verspricht ruhig zu werden. Entscheidende Konjunkturdaten stehen ebenso wenig an wie geldpolitische Äußerungen aus den Reihen der US-Zentralbank Fed. Hintergrund der Stille ist die übliche Schweigephase vor Zinssitzungen der Notenbank.

In eineinhalb Wochen trifft die Federal Reserve ihr nächste Zinsentscheidung. An den Märkten wird gegenwärtig fest mit einer Zinspause gerechnet. Für die darauffolgende Sitzung Anfang November ist eine Zinsanhebung nicht vollständig eingepreist. Es wird also nicht ausgeschlossen, dass der Leitzinsgipfel in den USA bereits erreicht ist.

