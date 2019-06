US-Anleihen leiden unter Zolleinigung

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Montag mit Verlusten in den Handel gestartet. Der Aktienmarkt dürfte hingegen angesichts der Einigung zwischen den Vereinigten Staaten und Mexiko im Zollstreit höher eröffnen. Offensichtlich hat der Risikoappetit der Anleger wieder zugenommen.

Zweijährige Anleihen fielen um 2/32 Punkte auf 100 15/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,88 Prozent. Fünfjährige Anleihen sanken um 5/32 Punkte auf 100 17/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,89 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen verloren 12/32 Punkte auf 102 7/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 2,12 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren fielen um 29/32 Punkte auf 105 11/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,62 Prozent./he