US-Anleihen mit Kursgewinnen

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Donnerstag zugelegt. An den Finanzmärkten war Vorsicht Trumpf. Als sicher geltende Anlagen wie Anleihen der Vereinigten Staaten waren entsprechend gefragt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg um 0,14 Prozent auf 130,39 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere fiel im Gegenzug auf 1,485 Prozent.

Thema Nummer eins blieb ansonsten an den Finanzmärkten die neue Coronavirus-Variante Omikron und die bleibende Ungewissheit, welche Auswirkungen sie auf die Weltwirtschaft haben wird. Laut dem Deutsche-Bank-Experten Jim Reid könnte eine wohl hohe Übertragbarkeit aus gesundheitlicher Sicht ein Problem sein, auch wenn sich die Infektionsverläufe als weniger schwerwiegend erweisen. Der Experte warnte daher auf Basis einer schnell steigenden Infektionszahl vor einer möglicherweise größer werdenden Belastung für die Krankenhäuser.

Konjunkturdaten überraschten positiv, wurden aber von Zweifeln an ihrer Aussagekraft begleitet. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind in der vergangenen Woche kräftig gefallen und haben den niedrigsten Stand seit Ende der 1960er Jahre erreicht. Ökonomen wenden jedoch schon seit einigen Wochen ein, dass statistische Probleme die Entwicklung möglicherweise in zu gutem Licht erscheinen lassen./tih/jha/