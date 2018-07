US-Anleihen mit Kursgewinnen vor allem bei den Langläufern

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Dienstag in den längeren Laufzeiten zugelegt. Marktbeobachter begründeten den Kursanstieg mit geldpolitischen Entscheidungen der japanischen Notenbank. Die Bank of Japan hatte mitgeteilt, dass die Geldpolitik künftig flexibler gestaltet werden soll. Hintergrund ist der allgemeine Zinsauftrieb an den Kapitalmärkten, der es der Notenbank zuletzt erschwert hatte, ihre Zinszusage punktgenau einzuhalten.

An den Rentenmärkten in Japan und in Europa kam es daraufhin zu einem Rückgang der Renditen, während die Kurse im Gegenzug zulegten. Diese Entwicklung zeigte sich auch am US-Rentenmarkt. Konjunkturdaten konnten den Kursen hingegen keine nennenswerten Impulse geben. Im Juni waren die Konsumausgaben der US-Bürger wie erwartet gestiegen. Der Chicago-Einkaufsmanagerindex und das Verbrauchervertrauen Conference Board waren besser ausgefallen als von Experten prognostiziert.

Zweijährige Anleihen verharrten bei 99 29/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,67 Prozent. Fünfjährige Anleihen stagnierten bei 99 17/32 Punkten und rentierten mit 2,85 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen gewannen 3/32 Punkte auf 99 8/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,96 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren legten um 13/32 Punkte auf 100 25/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 3,08 Prozent./jkr/bgf/ajx/he