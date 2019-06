US-Anleihen mit Kursverlusten

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Anleihen sind am Dienstag gesunken. Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung, nachdem sie in den vergangenen Handelstagen deutlich gestiegen waren.

An den Finanzmärkten setzt sich zunehmend die Erwartung durch, dass die US-Notenbank Fed angesichts der weltweiten Handelsspannungen und der damit verbundenen konjunkturellen Risiken ihren Leitzins bald verringern könnte. Fed-Chef Jerome Powell hatte am Dienstag auf einer Konferenz in Chicago gesagt, man werde den Handelskonflikt zwischen den Vereinigten Staaten und China genau beobachten und "wie immer" entsprechend reagieren, um das Wachstum aufrechtzuerhalten.

Die Aussicht auf womöglich wieder sinkende Zinsen ließ die Risikofreude der Anleger wieder steigen, was sich an den hohen Kursgewinnen am Dienstag an New Yorker Aktienbörsen zeigte. Nach festverzinslichen Papieren wird hingegen verstärkt gefragt, wenn Anleger Sicherheit suchen.

Die Auftragseingänge der US-Industrie im April hinterließen am Anleihenmarkt kaum Spuren. Im Vergleich zum Vormonat waren die Ordereingänge um 0,8 Prozent gefallen, während Analysten mit einem Rückgang um 1,0 Prozent gerechnet hatten.

Zweijährige Anleihen fielen um 3/32 Punkte auf 100 16/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,873 Prozent. Fünfjährige Anleihen verloren 7/32 Punkte auf 100 18/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,883 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen gaben um 14/32 Punkte auf 102 9/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,119 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren fielen um 1 18/32 Punkte auf 105 19/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,604 Prozent./ajx/he