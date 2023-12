US-Anleihen: Moderate Gewinne zum Start

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Mittwoch mit leichten Kursgewinnen in den Handel gegangen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg zum Start um 0,18 Prozent auf 112,92 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere fiel im Gegenzug 3,84 Prozent. Sie lag damit etwas über dem in der Vorwoche markierten Tief seit Juli.

Es dürfte zur Wochenmitte wenige Impulse für den Handel geben. In den USA stehen keine entscheidenden Konjunkturdaten auf der Agenda.

Die Anleihekurse befinden sich bereits seit Ende Oktober im Aufwind. Der Markt geht derzeit davon aus, dass die US-Notenbank Fed im Vergleich zu anderen großen Notenbanken 2024 die Zinsen besonders schnell und deutlich senken dürfte./la/jsl/nas