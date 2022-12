US-Anleihen nach Arbeitsmarktdaten unter Druck

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Freitag nach der Veröffentlichung robuster US-Arbeitsmarktdaten unter Druck geraten. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel im frühen Handel um 0,56 Prozent auf 113,66 Punkte. Die Rendite in der zehnjährigen Laufzeit stieg im Gegenzug auf 3,59 Prozent.

In den USA ist der Arbeitsmarkt weiter in einer robusten Verfassung. Zum Handelsauftakt war bekannt geworden, dass die Zahl der Beschäftigten im November um 263 000 gestiegen ist und damit deutlich stärker als am Markt erwartet worden war. Die Arbeitslosenquote verharrte auf 3,7 Prozent und damit auf einem niedrigen Niveau, während die Stundenlöhne doppelt so stark wie erwartet zulegten.

Der starke Arbeitsmarktbericht liefert der US-Notenbank Fed Spielräume, um weiter entschlossen gegen die hohe Inflation vorzugehen. Zuletzt hatte die Fed mit Zinserhöhungen um 0,75 Prozentpunkte gegen die hohe Teuerung angekämpft. Bei der Zinssitzung im Dezember wird nach jüngsten Aussagen des US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell ein moderaterer Zinsschritt um 0,50 Punkte erwartet./jkr/jsl/jha/