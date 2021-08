US-Anleihen nach Renditerally nahe des Vortagsniveaus

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Donnerstag nach ihrer jüngsten Kursschwäche auf der Stelle getreten. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel zuletzt um 0,02 Prozent auf 133,59 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen betrug 1,34 Prozent und verblieb so in etwa auf ihrem erhöhten Vortagsniveau. In der Spitze war sie am Donnerstag im Verlauf aber noch bis auf 1,37 Prozent und damit auf das höchste Niveau seit zwei Wochen gestiegen.

Anleger übten sich an den Finanzmärkten allgemein in Zurückhaltung vor neuen Äußerungen aus den Reihen der US-Notenbank. Am Freitag will sich Fed-Chef Jerome Powell im Rahmen der alljährlichen Notenbankkonferenz von Jackson Hole zur Geldpolitik äußern. Es werden Hinweise auf den mittelfristigen Kurs erwartet. Dass Powell jedoch mit Blick auf die erwartete geldpolitische Straffung konkreter mit, wird angesichts der ungünstigeren Corona-Lage von vielen Analysten bezweifelt.

Konjunkturdaten fielen unterdessen eher unspektakulär aus und bewegten die Märkte nicht sonderlich. Während die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche leicht anstiegen, nahm die US-Wirtschaft im zweiten Quartal etwas an Fahrt auf./tih/he