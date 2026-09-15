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US-Anleihen: Rendite der 10-jährigen Papiere steigt auf höchsten Stand seit 2007

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Abwärtstrend am US-Anleihemarkt hält an. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) fiel am Dienstag um 0,19 Prozent auf 105,97 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe stieg auf 4,99 Prozent. In der Spitze legte die Rendite bis auf 5,039 Prozent zu und erreichte den höchsten Stand seit 2007.

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Die Ölpreise sind erneut gestiegen und schüren so wiederholt die Inflationserwartungen. Neben den hohen Energiepreisen haben steigende Staatsschulden und hohe Inflationsraten im laufenden Jahr stark zugenommen.

Die Augen der Anleger richten sich derzeit auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwoch. Am Markt ist eine Leitzins-Erhöhung inzwischen zu gut 90 Prozent eingepreist. Die zuletzt deutlich gestiegenen Energiepreise dürften eine Anhebung noch wahrscheinlicher gemacht haben, da so die Inflationserwartungen immer weiter steigen.

So kletterte die Rendite auf die zehnjährigen US-Staatsanleihen seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar um mehr als einen Prozentpunkt. Die hohen Zinsen sind ein Problem für die Regierungen, da sie die Neuaufnahme von Schulden verteuern./jsl/nas

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