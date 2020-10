US-Anleihen: Rendite steigt auf Viermonatshoch

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Mittwoch weiter unter Druck geraten. Im Gegenzug stiegen ihre Renditen an. Händler nannten die Hoffnung auf ein neues Corona-Konjunkturpaket als Grund. Die Zuversicht an den Aktienmärkten lockte Anleger aus den als sicher geltenden Staatspapieren.

Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel zu Handelsbeginn um 0,14 Prozent auf 138,57 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Anleihen stieg auf 0,83 Prozent. Das ist der höchste Stand seit Mitte Juni.

Marktbestimmendes Thema sind die Verhandlungen zwischen Republikanern und Demokraten über neue Finanzhilfen in der Corona-Krise. Obwohl der Markt optimistisch ist, sind die Nachrichten widersprüchlich. Nancy Pelosi, die Sprecherin der Demokraten im Repräsentantenhaus, zeigte sich jüngst eher zuversichtlich. Dagegen warnte der Mehrheitsführer der Republikaner im Senat, Mitch McConnell, einer Einigung noch vor den Präsidentschaftswahlen zuzustimmen.

Die Auseinandersetzung dreht sich zum einen um die Höhe des Finanzpakets. Die Demokraten wollen 2,2 Billionen US-Dollar und damit deutlich mehr Geld ausgeben als die Republikaner. Zum anderen geht es um die Zusammensetzung der Hilfen. Bisher weigern sich die Republikaner, strauchelnden Bundesstaaten unter die Arme zu greifen. Die Staaten mit den größten Finanzproblemen sind zumeist von den Demokraten regiert.

Die nach wie vor angespannte Corona-Lage konnte den als sicher empfundenen US-Bonds keine große Unterstützung liefern. In Europa zeigen die Neuinfektionen weiter steil nach oben, in den USA scheint sich die Lage ebenfalls wieder zuzuspitzen./bgf/jsl/fba