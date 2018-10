US-Anleihen: Renditen fallen nach langjährigen Hochs etwas zurück

NEW YORK (dpa-AFX) - In den USA sind die Kapitalmarktzinsen am Donnerstag von hohem Niveau aus leicht gefallen. Zehnjährige US-Staatsanleihen rentierten zuletzt mit glatten 3,2 Prozent, nachdem sie am Donnerstag in der Spitze mit 3,23 Prozent auf dem höchsten Stand seit Mai 2011 rentiert hatten. Händler sprachen danach von einer markttypischen Gegenbewegung.

Zuvor waren die US-Zinsen am Mittwoch so stark gestiegen wie seit dem Amtsantritt Donald Trumps nicht mehr. Als Auslöser wurden robuste Konjunkturdaten und Äußerungen von US-Notenbankchef Jerome Powell genannt. Beides deutet auf eine Fortsetzung des Straffungskurses durch die Federal Reserve hin. Möglicherweise könnten die Leitzinsen sogar stärker steigen als bislang vermutet, wie Powell am Mittwoch nach Einschätzung von Experten andeutete.

Zweijährige Anleihen verharrten bei 99 24/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,88 Prozent. Fünfjährige Papiere gaben um 1/32 Punkt auf 99 6/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 3,05 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen verloren 3/32 Punkte auf 97 10/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,20 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren sanken um 9/32 Punkte auf 93 12/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,35 Prozent./tih/he