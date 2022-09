US-Anleihen: Renditen ziehen wieder an - Konjunkturdaten überraschen positiv

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Lage am US-Anleihemarkt hat sich am Dienstag nach einer anfänglichen Beruhigung wieder etwas verschärft. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) drehte in die Verlustzone und fiel zuletzt um 0,45 Prozent auf 110,86 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen stieg im Gegenzug auf 3,96 Prozent und bewegte sich damit wieder knapp unter dem im April 2010 erreichten Hoch von 3,99 Prozent.

Börsianer verwiesen auf einige überraschend gut ausgefallene Konjunkturdaten, die erneut Spekulationen bezüglich einer schärferen Gangart bei den anstehenden Zinserhöhungen in den USA geweckt hätten. So sanken die Aufträge für langlebige Güter im August nicht so stark wie erwartet. Zudem wurden im August wesentlich mehr Häuser verkauft als im Vormonat und die Stimmung der Verbraucher hat sich im September unerwartet deutlich aufgehellt./la/he