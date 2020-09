US-Anleihen: Richtungslos im Verlauf

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben sich am Mittwoch im Handelsverlauf uneinheitlich präsentiert. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) sank um 0,01 Prozent auf 139,52 Punkte. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen betrug 0,67 Prozent.

Marktteilnehmer erklärten die Verluste von als sicher empfundenen Wertpapieren mit der besseren Stimmung an den Aktienmärkten. Die Furcht vor neuen Corona-Beschränkungen wegen steigender Infektionszahlen vielerorts scheint etwas abgenommen zu haben. Hinzu kamen solide Konjunkturdaten vom US-Immobilienmarkt. Wie schon in den Vormonaten halten sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie am Häusermarkt bisher in engen Grenzen.