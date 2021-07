US-Anleihen schwächeln im späten Geschäft

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Donnerstag nach anfänglich leichten Kursgewinnen in die Verlustzone gedreht. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) sank im späten Geschäft um 0,04 Prozent auf 132,27 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Anleihen stieg auf 1,475 Prozent./ck/men