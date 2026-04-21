DAX24.210 -0,3%Est505.910 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,33 +4,4%Nas24.572 +1,3%Bitcoin67.713 +4,2%Euro1,1714 -0,2%Öl101,7 +2,7%Gold4.731 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Allianz 840400 Infineon 623100 Microsoft 870747 BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump verlängert Waffenruhe: DAX beendet Handel mit leichten Verlusten -- DroneShield mit Rekordstart ins Geschäftsjahr 2026 -- ITM Power, Rheinmetall, NEL, TUI, SAP, TMTG, Deutsche Telekom im Fokus
Top News
Ausblick: Tesla zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Tesla zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Aktie von VW-Konkurrent im Fokus: Deutsche Bank sieht Einstiegskurse bei diesem Autobauer Aktie von VW-Konkurrent im Fokus: Deutsche Bank sieht Einstiegskurse bei diesem Autobauer
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

US-Anleihen stagnieren - 'Lage in Nahost festgefahren'

22.04.26 17:50 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich nach ihren Vortagesverlusten stabilisiert. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) verharrte am Mittwoch bei 111,30 Punkten. Bereits seit gut zwei Wochen bewegt sich dieser in einer recht engen Handelsspanne. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen betrug 4,29 Prozent.

Anleger behielten weiter den Nahost-Krieg und die damit verbundenen Inflationsrisiken im Blick. Während US-Präsident Donald Trump eine Verlängerung der Waffenruhe angekündigt hatte, war eine Reise von Vizepräsident JD Vance nach Pakistan zu Verhandlungen abgesagt worden, nachdem der Iran eine Teilnahme an den Gesprächen abgelehnt hatte. "Die Lage bleibt somit festgefahren", kommentierten Analysten der Dekabank.

Zuletzt verunsicherte die Meldung, dass Irans Streitkräfte nach eigenen Angaben drei Frachtschiffe vor ihrer Küste angegriffen und manövrierunfähig gemacht hatten. In einer von der Nachrichtenagentur Fars verbreiteten Nachricht hieß es zur Begründung, die Revolutionsgarden hätten ihre "regelwidrige" Durchfahrt durch die Straße von Hormus gestoppt. Auch die britische Behörde für die Sicherheit der Handelsschifffahrt (UKMTO) hatte am Mittwoch über Vorfälle in den Gewässern vor dem Iran berichtet./la/he